В Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчет

Уточняется, что вторым по популярности способом расчета стали мобильные переводы и онлайн-банки, которые выбирают 48% россиян. В тройку лидеров также входит Система быстрых платежей (СБП), которую используют 28% респондентов.

Наличные деньги в повседневных расчетах использует меньше четверти опрошенных, при этом в 2023 году показатель составлял 27%.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля. Только 8% респондентов на данный момент готовы открыть счет в цифровой валюте, передает «Радиоточка НСН».

