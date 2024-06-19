В Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчет

Около 75% россиян отдают предпочтение безналичным способам оплаты, свидетельствуют данные опроса Центробанка.

ЦБ: россияне в 2023 году сняли с карт рекордные 33,3 триллиона рублей

Уточняется, что вторым по популярности способом расчета стали мобильные переводы и онлайн-банки, которые выбирают 48% россиян. В тройку лидеров также входит Система быстрых платежей (СБП), которую используют 28% респондентов.

Наличные деньги в повседневных расчетах использует меньше четверти опрошенных, при этом в 2023 году показатель составлял 27%.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян не знают о появлении цифрового рубля. Только 8% респондентов на данный момент готовы открыть счет в цифровой валюте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПлатежиБанковские Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры