ЦБ: россияне в 2023 году сняли с карт рекордные 33,3 триллиона рублей

В прошлом году россияне сняли с банковских карт на 13% больше наличных, чем в 2022-м, пишет РБК со ссылкой на Центробанк РФ.

ЦБ сообщил о росте числа черных кредиторов в Московском регионе

По данным регулятора, клиенты российских банков сняли с карт 33,3 триллиона рублей. Такого показателя не наблюдалось последние 10 лет, уточнили в ЦБ.

При этом замедлился рост денежных переводов по картам. Показатель в 79,3 триллиона рублей стал минимальным за десятилетие.

В начале марта Центробанк до 9 сентября 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Регулятор отметил, что решение принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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