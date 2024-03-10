ЦБ: россияне в 2023 году сняли с карт рекордные 33,3 триллиона рублей
В прошлом году россияне сняли с банковских карт на 13% больше наличных, чем в 2022-м, пишет РБК со ссылкой на Центробанк РФ.
По данным регулятора, клиенты российских банков сняли с карт 33,3 триллиона рублей. Такого показателя не наблюдалось последние 10 лет, уточнили в ЦБ.
При этом замедлился рост денежных переводов по картам. Показатель в 79,3 триллиона рублей стал минимальным за десятилетие.
В начале марта Центробанк до 9 сентября 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Регулятор отметил, что решение принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru