В Центробанке не исключают нового повышения ставки

Подъем ключевой ставки Центробанком не исключен, всё будет зависеть от уровня инфляции, заявил член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт исключил снижение ключевой ставки ЦБ в первой половине 2024 года

Он подчеркнул, что в случае если рост цен в стране не прекратится, регулятор вынужден будет проводить курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

«Однако если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года опуститься до 4-4,5%, то и ключевая ставка снизится», - пояснил Марданов.

Он также заметил, что на решение ЦБ будет оказывать влияние и ситуация на финансовых рынках.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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