В Центробанке не исключают нового повышения ставки

Он подчеркнул, что в случае если рост цен в стране не прекратится, регулятор вынужден будет проводить курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

«Однако если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года опуститься до 4-4,5%, то и ключевая ставка снизится», - пояснил Марданов.

Он также заметил, что на решение ЦБ будет оказывать влияние и ситуация на финансовых рынках.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

