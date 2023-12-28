Эксперт исключил снижение ключевой ставки ЦБ в первой половине 2024 года
Центробанк вряд ли приступит к смягчению денежно-кредитной политики раньше второй половины 2024 года, считает экономист Константин Церазов.
Эксперт полагает, что Центробанк будет ждать устойчивого снижения инфляции. Церазов обратил внимание, что повышение ключевой ставки дает эффект через 3-6 месяцев.
«Банк России будет действовать предельно осторожно при снижении ключевой ставки, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции», - сказал экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Аналитик призвал не ждать смягчения денежно-кредитной политики в первой половине 2024 года. Он указал на высокие инфляционные риски, связанные с внешними шоками и большими госрасходами.
В интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости повышения ключевой ставки еще весной 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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