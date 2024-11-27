В Центробанке надеются на сокращение числа микрофинансовых организаций в России

По его словам, прежде всего это произойдет из-за того, что не все из них смогут соблюдать требование «один заем в одни руки». Вместе с этим, как подчеркнул Кочетков, регулятор намерен установить период охлаждения — заемщик сможет получить новый заем не раньше, чем через три дня после возвращения предыдущего. Также, как рассказал представитель ЦБ, в Центробанке планируют снизить размер предельной переплаты по потребительским займам со 130% до 100% от суммы долга.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила убрать с рынка ростовщические МФО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

