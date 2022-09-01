Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4%
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что ставку ЦБ необходимо снизить примерно до 4%, сообщает газета Коммерсант.
По словам бизнесмена, для успешной борьбы с теми условиями, в которых оказалась российская экономика, прежде всего, нужны инвестиции. Кроме того, для удовлетворения спроса на жильё, необходимо увеличить объемы строительства в стране.
«Ставка должна быть уже давно на уровне 4%», — отметил Дерипаска.
Он также подчеркнул, что с таким перекосом с точки зрения курса рубля, очень много экспортных предприятий испытывают сейчас проблемы с рентабельностью, а их выручка упала.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что красных линий по ставке для ЦБ не существует.
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