Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4%

«Ставка должна быть уже давно на уровне 4%», — отметил Дерипаска.

Он также подчеркнул, что с таким перекосом с точки зрения курса рубля, очень много экспортных предприятий испытывают сейчас проблемы с рентабельностью, а их выручка упала.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что красных линий по ставке для ЦБ не существует.

