В ЦБ сообщили о «перегреве» российской экономики

Российская экономика близка к перегреву, ее росту мешает сложившаяся ситуация на рынке труда. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале Youtube.

«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей», - сказал он.