В ЦБ сообщили о «перегреве» российской экономики
Российская экономика близка к перегреву, ее росту мешает сложившаяся ситуация на рынке труда. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале Youtube.
«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей», - сказал он.
По словам Тремасова, Россия столкнулась с дефицитом трудовых кадров. При этом именно состояние рынка труда является одним из самых важных индикаторов того, где находится экономика относительно своего потенциала.
Он призвал повышать производительность труда и усиливать конкуренцию. Без этого, по его словам, не может быть развития экономики.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что распространение новых разновидностей COVID-19 «дельта» и «омикрон» уже не так сильно сокращает мобильность населения и влияет на экономику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- В России разработали тест для определения штамма «омикрон»
- «Газпром» десять дней подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал-Европа»
- В МИД ФРГ оценили возможность возвращения России в G7
- В ЦБ сообщили о «перегреве» российской экономики
- Юрист напомнил россиянам о новом налоговом вычете на спорт
- В Нижегородской колонии произошел пожар
- Украина приостановила разработку вакцины от коронавируса
- Россияне хотят, чтобы 31 декабря был выходным днем всегда
- В России предложили ввести налоговый вычет для автомобилистов
- Препарат «КОВИД-глобулин» прошел клинические исследования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru