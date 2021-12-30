В ЦБ сообщили о «перегреве» российской экономики

Российская экономика близка к перегреву, ее росту мешает сложившаяся ситуация на рынке труда. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале Youtube.

«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей», - сказал он.

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По словам Тремасова, Россия столкнулась с дефицитом трудовых кадров. При этом именно состояние рынка труда является одним из самых важных индикаторов того, где находится экономика относительно своего потенциала.

Он призвал повышать производительность труда и усиливать конкуренцию. Без этого, по его словам, не может быть развития экономики.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что распространение новых разновидностей COVID-19 «дельта» и «омикрон» уже не так сильно сокращает мобильность населения и влияет на экономику.



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