В ЦБ РФ рассказали, зачем возвращается 10-рублевая купюра
Банк России планирует обновить 10-рублевые купюры, которые являются самыми мелкими по номиналу в обращении, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя регулятора Михаила Алексеева.
По его словам, в основе решения Центробанка лежит экономическая целесообразность. Как напомнил зампред, 10-рублевые банкноты активно обращались, однако быстро изнашивались, из-за чего их было необходимо постоянно изготавливать. Выпуск монет позволил сократить затраты.
Однако ситуация изменилась после внедрения электронных форм расчетов и безналичных платежей. «Более долговечная монета, которую можно еще много лет использовать в обороте, не возвращается к нам, и ее приходится дочеканивать, как раньше приходилось постоянно допечатывать десятирублевые банкноты», — отметил Алексеев.
Также за последнее время изменились технологии изготовления купюр, которые теперь покрывают защитным составом.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что Хабаровск останется на пятитысячной купюре до 2035 года. «Они будут выпускаться наравне с новыми купюрами в 5 тысяч рублей, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа», — сказал Дегтярев.
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