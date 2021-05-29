Эксперты назвали способы проверить подлинность денег в домашних условиях
Эксперты в беседе с агентством «Прайм» назвали способы проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях.
По словам вице-президента QBF Максима Федорова, прежде всего нужно сравнить подозрительную купюру с другой. Иногда на поддельных деньгах отсутствуют основные, наиболее заметные элементы защиты, или же отличаются от подлинника.
В свою очередь, директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко поделился, что для проверки можно воспользоваться разработанным Банком России мобильном приложении «Банкноты Банка России». Этот инструмент поможет распознать подделку, не используя специальное оборудование.
Однако гарантия подлинности купюры не будет стопроцентной: некоторые способы подделки денег сложно выявить даже с помощью дорогостоящих профессиональных приборов.
«Распознать подделки такого уровня дома практически нереально», — добавил эксперт.
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