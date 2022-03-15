В ЦБ разъяснили параметры предоставления кредитных каникул
Для получения кредитных каникул заемщик должен подтвердить снижение дохода более чем на 30%, сообщили в пресс-службе Банка России, передают «Известия».
Отмечается, что лимитам по сумме кредита для обращения за кредитными каникулами соответствует 65% заемщиков потребительских кредитов и 80% заемщиков по ипотеке.
Отмечается, что лимит по потребительским кредитам для физических лиц составил 300 тысяч рублей, для ИП – 350 тысяч рублей, лимит в 100 тысяч рублей установлен по кредитным картам, 700 тысяч рублей – по автокредитам.
Также сообщается, что по ипотечным кредитам были установлены следующие лимиты: 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа, для других регионов - 3 миллиона рублей.
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