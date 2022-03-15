В ЦБ разъяснили параметры предоставления кредитных каникул

Отмечается, что лимит по потребительским кредитам для физических лиц составил 300 тысяч рублей, для ИП – 350 тысяч рублей, лимит в 100 тысяч рублей установлен по кредитным картам, 700 тысяч рублей – по автокредитам.

Также сообщается, что по ипотечным кредитам были установлены следующие лимиты: 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа, для других регионов - 3 миллиона рублей.

