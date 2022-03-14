Назван самый закредитованный регион России
Калмыкия стала регионом с самым высоким уровнем закредитованности населения. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналитики агентства составили рейтинг на основе объема кредитов из статистики Центробанка, учитывая при этом заработные платы и число экономически активного населения региона.
Самая высокая закредитованность среди регионов РФ в начале 2022 года отмечена в Калмыкии, здесь индикатор долговой нагрузки составляет 103,5%. Самая низкая закредитованность населения — в Ингушетии, пишет Газета.ру. В республике отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате — всего 12%.
В среднем по стране общий показатель задолженности на душу населения — менее 360 тысяч рублей. Наиболее часто встречаются кредиты в 250–400 тысяч рублей (в 51 регионе) и в 100-250 тысяч рублей (в 15 регионах), пишет РИА ФАН.
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