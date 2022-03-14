Назван самый закредитованный регион России

Калмыкия стала регионом с самым высоким уровнем закредитованности населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отложенная казнь». Россиянам рекомендуют избегать кредитных каникул в кризис

Аналитики агентства составили рейтинг на основе объема кредитов из статистики Центробанка, учитывая при этом заработные платы и число экономически активного населения региона.

Самая высокая закредитованность среди регионов РФ в начале 2022 года отмечена в Калмыкии, здесь индикатор долговой нагрузки составляет 103,5%. Самая низкая закредитованность населения — в Ингушетии, пишет Газета.ру. В республике отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате — всего 12%.

В среднем по стране общий показатель задолженности на душу населения — менее 360 тысяч рублей. Наиболее часто встречаются кредиты в 250–400 тысяч рублей (в 51 регионе) и в 100-250 тысяч рублей (в 15 регионах), пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ИнгушетияКалмыкияРегионыКредиты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры