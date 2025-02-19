В ЦБ отказался ответить на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее высказал мнение, что международные платежные системы в ближайшее время захотят вернуться на российский рынок, однако их возвращение будет непростым.

Гузнов переадресовал вопрос к депутату, подчеркнув, что «ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича».

Ранее СМИ сообщили, что сеть кофеен Starbucks могут захотеть вернуться в Россию. Сеть ушла с российского рынка в 2022 году, после начала военной операции на Украине.



