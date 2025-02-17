Депутат Аксаков: Visa и Mastercard вернутся в Россию
Международные платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию в ближайшее время, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее», — заявил парламентарий.
Аксаков пояснил, что в России уже привыкли к новым системам: так, Национальная система платежных карт продемонстрировала технологичность и эффективность.
По словам депутата, Visa и Mastercard можно будет использовать для отправки платежей в Европу и США. Однако возвращение компаний на российский рынок будет проходить непросто, подчеркнул Аксаков.
Ранее СМИ сообщили, что некоторые ушедшие из России иностранные бренды рассматривают возможность возвращения в страну. Так, на российском рынке могут вновь появиться ретейлер Inditex (марки Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), Hyundai, Samsung, LG.
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