Депутат Аксаков: Visa и Mastercard вернутся в Россию

Международные платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию в ближайшее время, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее», — заявил парламентарий.

Аксаков пояснил, что в России уже привыкли к новым системам: так, Национальная система платежных карт продемонстрировала технологичность и эффективность.

По словам депутата, Visa и Mastercard можно будет использовать для отправки платежей в Европу и США. Однако возвращение компаний на российский рынок будет проходить непросто, подчеркнул Аксаков.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые ушедшие из России иностранные бренды рассматривают возможность возвращения в страну. Так, на российском рынке могут вновь появиться ретейлер Inditex (марки Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), Hyundai, Samsung, LG.

