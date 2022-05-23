В ЦБ опровергли информацию о покупке валюты через посредников для сдерживания рубля
В Банке России опровергли информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля в связи с его резким укреплением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ вновь начал покупать валюту для сдерживания укрепления рубля. При этом суть механизма и его влияние на валютный рынок собеседники издания не раскрыли. Отмечалось лишь, что регулятор начал осуществлять такие операции для того, чтобы избежать резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не возникло.
Сейчас, по указу президента России Владимира Путина, экспортеры должны в течение двух месяцев продавать 80% валютной выручки. До этого срок составлял всего три дня.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru