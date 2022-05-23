В ЦБ опровергли информацию о покупке валюты через посредников для сдерживания рубля

В Банке России опровергли информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля в связи с его резким укреплением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ вновь начал покупать валюту для сдерживания укрепления рубля. При этом суть механизма и его влияние на валютный рынок собеседники издания не раскрыли. Отмечалось лишь, что регулятор начал осуществлять такие операции для того, чтобы избежать резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не возникло.