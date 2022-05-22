Названа самая выгодная валюта для инвестиций

В настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль, сообщил телеканалу «Москва 24» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей

По его словам, в сложившейся ситуации нет смысла вкладываться в другие валюты. Такие действия были логичны в период нестабильности рубля.

Беляев отметил, что считает логичной покупку иностранной валюты лишь для отдыха за границей.

Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова заявила, что снижение курса доллара и евро связано, в том числе, с низким спросом населения на валюту и сохраняющимися высокими ценами на нефть.

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ФОТО: РИА Новости
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