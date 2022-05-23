СМИ: Центробанк возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля
Банк России в последние дни вернулся к закупке иностранной валюты, чтобы избежать излишнего укрепления рубля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору и правительству.
По данным издания, ЦБ закупает валюту тайно и через других участников рынка, которые приобретают валютную выручку экспортеров по поручению регулятора. Источники не уточняют подробности схемы и участвующие в ней организации.
На минувшей неделе доллар и евро уменьшились почти вдвое по сравнению с мартовскими максимумами: ниже 58 рублей и 60 рублей соответственно. В таких условиях сокращение размера рублевых поступлений в бюджет может принять угрожающий характер.
Между тем Центробанк разрешил продавать гражданам любую наличную иностранную валюту без ограничений, кроме долларов и евро, напоминает Газета.ру. Меры действуют с 20 мая. При этом россияне могут купить только те наличные доллары и евро, которые поступили в банки с 9 апреля, отмечает Ura.ru.
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