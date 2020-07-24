В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ключевой ставки

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявил о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров она отметила, что «еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики».

Как напоминает Газета.ру, ЦБ сегодня, 24 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.

Низкая ключевая ставка – дешевый кредит – рост закредитованности

На снижение ключевой ставки отреагировали в компании «ДОМ.РФ». Там заявили, что в стране появилась возможность снижения средней ипотечной ставки в стране до 7,5% до конца текущего года.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил НСН, что снижение ключевой ставки – очень разумный шаг.

«Всячески приветствую. Знаете, у нас была такая война с Центробанком раньше, потому что во время кризиса 2014 года ЦБ поднял за один день ставку на 17 процентов, тем самым, убив экономический рост. Дело в том, что все страны, когда идет кризис, уменьшают процентную ставку. У нас же пошли по другому пути, чтобы сохранить рубль и бороться на валютном рынке, но это было неправильно», – разъяснил он.

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