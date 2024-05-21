В ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике
Устойчивое инфляционное давление в российской экономике прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».
Он отметил, что подобная ситуация приводит к серьезному перегреву, так как потенциал экономики не успевает за уровнем спроса, на который удалось выйти.
Годовая инфляция в России по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%, следует из комментария Банка России к макропрогнозу. Из документа следует, что в первом квартале 2024 года инфляция также составила 7,7%. В квартальном сравнении инфляция во втором квартале составит 4,6%, при этом в первом квартале показатель составлял 5,7%.
Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляция в стране замедляется. Как добавил глава государства, обрабатывающая отрасль в России «уже традиционно» демонстрирует более высокие темпы развития, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru