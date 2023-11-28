В ЦБ назвали ситуацию с «банкротством» СПБ Биржи близкой к преступлению
Банк России пока не получал жалобы от клиентов из-за ситуации вокруг СПб-биржи, сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута, передает ТАСС.
Он отметил, что биржа не подавала никаких заявлений о банкротстве, предстоит разобраться с тем, кто это сделал. Вероятно, речь идет о попытке заработать, что в данном случае близко к преступлению и мошенничеству.
В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже упали почти на 35%, передает «Газета.Ru».
СПБ Биржа намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с заявлением о банкротстве, якобы поданным ею. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Биржа инициирует расследование дела о подлоге при подаче злоумышленниками заявления о несостоятельности,
У СПБ Биржи нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru