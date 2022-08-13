В ЦБ допустили повторение мирового кризиса 2007-2008 годов
Банк России не исключает рисков нового мирового экономического и финансового кризиса, который был бы сопоставим с кризисом 2007-2008 годов. Об этом сообщается в докладе регулятора об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов.
«В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», — указали в ЦБ.
В пятницу Банк России представил доклад, описывающий три возможных сценария развития экономики РФ. Так, регулятор допускает, что могут сохраниться нынешние условия, под которые экономика будет подстраиваться весь 2023 год. Еще один возможный вариант — ухудшение геополитической ситуации и новые санкции против РФ, из-за чего экономический спад продлится до 2024 года. Согласно третьему сценарию, российская экономика сможет адаптироваться к санкциям за счет улучшения импорта.
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