Банк РФ рассчитал сценарий мирового кризиса в экономике и геополитике

Экономика Российской Федерации в случае наступления мирового кризиса и деградации геополитической обстановки сможет вернуться к росту в пределах 1% не ранее 2025 года. Такую оценку Центральный банк РФ дал в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и трёхлетний период.

Как отмечается в документе, в случае наступления эти факторы значительно осложнят структурную перестройку и адаптацию к новым обстоятельствам. В этом случае, выпуск продукции в 2023 году упадёт еще больше, чем в текущем. В 2024 году сокращение будет продолжаться, и только в 2025 году станет возможен небольшой рост.

При этом базовый сценарий регулятора предполагает, что динамика отечественного валового внутреннего продукта выйдет в положительную зону в 2024 году. Снижение по итогам текущего года прогнозируется в районе 4-6%, в 2023 году - на 1-4%.

В сценарии, который называется «Глобальный кризис» обозначена следующая динамика экономики РФ: в 2023 году – сокращение на 5,5-8,5%, в 2024 году - на 2-3%, в 2025 году - нулевая динамика или рост на 1%.

