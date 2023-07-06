В ЦБ анонсировали массовое введение цифрового рубля в 2025-2027 годах

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов», — отметила Скоробогатова.

Первый зампред Банка России подчеркнула, что это зависит в том числе от финансовых организаций, которые будут подключать к платформе, пишет RT. После принятия закона о цифровом рубле ЦБ и представители рынка начнут использовать его на реальных операциях с 13 банками, прошедшими все технические стадии подготовки.

Скоробогатова напомнила, что россияне смогут открывать кошельки в цифровых рублях через мобильные приложения банков «и там же инициировать переводы».

В мае комитет Госдумы по финрынку разработал новую версию закона о цифровом рубле, в котором уточнил полномочия Центробанка, расширил возможности покупки для нерезидентов и регламентировал порядок наложений взысканий, напоминает «Свободная пресса».

