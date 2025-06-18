Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов

Совет федерации одобрил поправки в бюджет на 2025 год

В Петербурге и Ленобласти жители пожаловались на сбои интернета в первый день ПМЭФ

В Бишкеке произошел блэкаут

Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство еще двух небоскребов

Обед на ПМЭФ обойдется гостям и участникам мероприятия в 12 тысяч рублей