Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ за полтора часа. Об этом заявили в Минобороны.

«С 09.30 до 11.00 мск... уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.

Уточняется, что 12 дронов сбили в Курской области, еще два - в Орловской.

В ночь на 18 июня над территорией России уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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