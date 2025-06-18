Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов
18 июня 202512:35
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ за полтора часа. Об этом заявили в Минобороны.
«С 09.30 до 11.00 мск... уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.
Уточняется, что 12 дронов сбили в Курской области, еще два - в Орловской.
В ночь на 18 июня над территорией России уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов
- Два человека пострадали при обрушении на шахте на Урале
- Армия России освободила Новониколаевку и Долгенькое
- Посол Ирана заявил, что страна не пойдет на безоговорочную капитуляцию
- СМИ: Израиль обстрелял толпу в Газе, погибли 59 человек
- Apple оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
- В Израиле отвергли заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом
- Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке на 2,7 млн рублей
- В Иране назвали хорошей ситуацию на ядерных объектах страны
- В Орловской области обломки БПЛА повредили частный дом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru