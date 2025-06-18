Новак: Нет риска снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля
Рисков снижения экспорта нефти из России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке нет, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Отвечая на вопрос о возможном снижении российского экспорта из-за выжидательной позиции танкеров в море на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана, Новак отметил, что Москва не видит таких предпосылок.
«Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт», - подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, Новак заявил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет дефицита нефти на мировом рынке, «баланс сохраняется, поставки осуществляются».
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге, форум продлится до 21 июня.
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