Новак: Нет риска снижения экспорта нефти из-за конфликта Ирана и Израиля

Отвечая на вопрос о возможном снижении российского экспорта из-за выжидательной позиции танкеров в море на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана, Новак отметил, что Москва не видит таких предпосылок.

«Рынок обеспечивается в полном объеме поставками энергоресурсов на внутреннем рынке и на экспорт», - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Новак заявил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке нет дефицита нефти на мировом рынке, «баланс сохраняется, поставки осуществляются».

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге, форум продлится до 21 июня.

