В Израиле открыли запись на вывозные рейсы для иностранных туристов

Министерство туризма Израиля открыло регистрацию на вывозные рейсы для путешественников из-за рубежа, желающих покинуть страну. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующую цифровую регистрационную форму распространяют через туроператоров, гостиницы, гидов, цифровые платформы. По данным министерства, в Израиле находятся около 38 тысяч путешественников из разных стран.

Как отметили в ведомстве, для туристов открыты сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет, путешественники могут использовать эти маршруты для выезда.

Между тем в Альянсе туристических агентств сообщили RT, что в странах Ближнего Востока остаются около тысячи организованных туристов из России, они ожидают возможности выехать на родину после обострения конфликта Израиля и Ирана.

