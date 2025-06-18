В Израиле открыли запись на вывозные рейсы для иностранных туристов
Министерство туризма Израиля открыло регистрацию на вывозные рейсы для путешественников из-за рубежа, желающих покинуть страну. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Соответствующую цифровую регистрационную форму распространяют через туроператоров, гостиницы, гидов, цифровые платформы. По данным министерства, в Израиле находятся около 38 тысяч путешественников из разных стран.
Как отметили в ведомстве, для туристов открыты сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет, путешественники могут использовать эти маршруты для выезда.
Между тем в Альянсе туристических агентств сообщили RT, что в странах Ближнего Востока остаются около тысячи организованных туристов из России, они ожидают возможности выехать на родину после обострения конфликта Израиля и Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru