Армия России освободила Новониколаевку и Долгенькое

Российские силы в ходе специальной военной операции взяли под свой контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, подразделения группировки войск «Север» освободили село Новониколаевка в Сумской области. Минобороны подчеркнуло, что бойцы продвинулись в глубину обороны противника.

В свою очередь, группировка «Запад» взяла под контроль село Долгенькое под Харьковом.

«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Долгенькое», - указали в министерстве.

Ранее армия России установила контроль над Ульяновкой в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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