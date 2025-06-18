Армия России освободила Новониколаевку и Долгенькое
Российские силы в ходе специальной военной операции взяли под свой контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, подразделения группировки войск «Север» освободили село Новониколаевка в Сумской области. Минобороны подчеркнуло, что бойцы продвинулись в глубину обороны противника.
В свою очередь, группировка «Запад» взяла под контроль село Долгенькое под Харьковом.
«В результате решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Долгенькое», - указали в министерстве.
Ранее армия России установила контроль над Ульяновкой в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru