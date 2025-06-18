Apple оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский районный суд в Москве оштрафовал корпорацию Apple из-за отказа удалить запрещенный контент. Об этом пишет РИА Новости.

«Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», - указали в суде.

Компании назначен административный штраф в размере 3 млн рублей. Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее Apple оштрафовали на 6 млн рублей по двум протоколам о пропаганде нетрадиционных отношений, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:AppleШтрафСудМосква

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