Реальные операции с цифровым рублем планируется начать в июле - августе

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что реальные операции с цифровым рублём начнутся сразу после принятия соответствующего закона, сообщает ТАСС.

Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме она указала, что регулятор надеется, что документ будет принят в июле - августе текущего года.

По её словам, платформа по цифровому рублю полностью готова к работе, 13 банков выразили готовность к осуществлению операций. Тестировать будут оплату товаров и услуг.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов заявил, что введение цифрового рубля позволит решить ряд вопросов в отечественной торговле, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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