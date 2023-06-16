Реальные операции с цифровым рублем планируется начать в июле - августе

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме она указала, что регулятор надеется, что документ будет принят в июле - августе текущего года.

По её словам, платформа по цифровому рублю полностью готова к работе, 13 банков выразили готовность к осуществлению операций. Тестировать будут оплату товаров и услуг.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов заявил, что введение цифрового рубля позволит решить ряд вопросов в отечественной торговле, сообщает RT.

