Посол Ирана заявил, что страна не пойдет на безоговорочную капитуляцию
Иран не согласится на капитуляцию, которой требует от страны президент США Дональд Трамп на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщил посол республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад, передает телеканал BFMTV.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон требует от Ирана «безоговорочной капитуляции», напоминает RT.
По словам посла, Тегеран не пойдет на такие условия.
«Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией», - подчеркнул Амин-Неджад.
Кроме того, дипломат заявил, что удары по иранским военным объектам не повлияют на оборонные возможности республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru