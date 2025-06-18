В Израиле отвергли заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом

Израиль опроверг заявления Ирана о захвате контроля над израильским воздушным пространством. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель израильской армии Анна Уколова.

По ее словам, у иранской стороны нет преимущества даже в своем воздушном пространстве, и республика не может достичь его в небе над Израилем.

«Последние шесть дней израильские ВВС свободно передвигаются в воздушном пространстве Ирана, наносят удары по позициям КСИР [Корпуса стражей исламской революции] и возвращаются домой», - отметила Уколова.

Представитель армии добавила, что израильские силы ПВО успешно перехватывают большинство иранских ракет и беспилотников.

Ранее в КСИР заявили, что ВВС Ирана в ходе ночной атаки установили контроль над израильским воздушным пространством, напоминает 360.ru.

