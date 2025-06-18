В Израиле отвергли заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом
Израиль опроверг заявления Ирана о захвате контроля над израильским воздушным пространством. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель израильской армии Анна Уколова.
По ее словам, у иранской стороны нет преимущества даже в своем воздушном пространстве, и республика не может достичь его в небе над Израилем.
«Последние шесть дней израильские ВВС свободно передвигаются в воздушном пространстве Ирана, наносят удары по позициям КСИР [Корпуса стражей исламской революции] и возвращаются домой», - отметила Уколова.
Представитель армии добавила, что израильские силы ПВО успешно перехватывают большинство иранских ракет и беспилотников.
Ранее в КСИР заявили, что ВВС Ирана в ходе ночной атаки установили контроль над израильским воздушным пространством, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле отвергли заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом
- Замглавы УФСИН по Удмуртии арестовали по делу о взятке на 2,7 млн рублей
- В Иране назвали хорошей ситуацию на ядерных объектах страны
- В Орловской области обломки БПЛА повредили частный дом
- Умерла актриса Наталья Тенякова
- Мизулина предупредила о сборе данных через Telegram-боты для знакомств
- Семьи сотрудников посольства РФ покинули Израиль
- Захарова назвала саммит G7 «позорищем»
- Том Круз получит почетный «Оскар»
- Умер чемпион Европы по футболу 1984 года Бернар Лякомб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru