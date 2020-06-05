В ТПП назвали темы переговоров министров ОПЕК+

По его словам, главной проблемой будут сложности, которые возникают между участниками ОПЕК+, в первую очередь Саудовской Аравией и Россией.

«Саудиты пытаются захватить долю рынка за счет разного рода махинаций, таких как резкое снижение цены на некоторых рынках, например, на европейском и китайском. Но Россия пока побеждает, особенно на китайском рынке, где восстановление экономики и спроса на нефть идет быстро. Это главный камень преткновения в этих вопросах», - пояснил собеседник НСН.

Кроме того, часть участников соглашения не полностью соблюдают снижение добычи.

«Это касается Ирака, Нигерии, но не только. В Ираке соглашение подписывало центральное правительство, а значительную часть нефти добывает Курдистан. А он ничего ни с кем не подписывал. И не признает центральное правительство Ирака. Нужны новые решения, которые могут быть достаточно болезненными для общественного мнения ОПЕК+», - заключил Танкаев.

Ранее Рустам Танкаев в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.

