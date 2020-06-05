В ТПП назвали темы переговоров министров ОПЕК+
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в эфире НСН рассказал, чего можно ждать от встречи 6 июня.
Секретариат ОПЕК запланировал проведение министерской встречи стран ОПЕК+ в субботу, 6 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, чего можно ждать от этой встречи.
«Думаю, срок действия текущей договоренности по сокращению добычи будет продлен. Но вряд ли надолго – на два-три месяца. Мы сейчас видим, что ситуация развивается благоприятно, то есть постепенно растет спрос на нефть и нефтепродукты. Предложение вышло на уровень спроса, поэтому цены понемногу растут. Поэтому дальнейшее сокращение добычи не имеет смысла», - сказал эксперт.
По его словам, главной проблемой будут сложности, которые возникают между участниками ОПЕК+, в первую очередь Саудовской Аравией и Россией.
«Саудиты пытаются захватить долю рынка за счет разного рода махинаций, таких как резкое снижение цены на некоторых рынках, например, на европейском и китайском. Но Россия пока побеждает, особенно на китайском рынке, где восстановление экономики и спроса на нефть идет быстро. Это главный камень преткновения в этих вопросах», - пояснил собеседник НСН.
Кроме того, часть участников соглашения не полностью соблюдают снижение добычи.
«Это касается Ирака, Нигерии, но не только. В Ираке соглашение подписывало центральное правительство, а значительную часть нефти добывает Курдистан. А он ничего ни с кем не подписывал. И не признает центральное правительство Ирака. Нужны новые решения, которые могут быть достаточно болезненными для общественного мнения ОПЕК+», - заключил Танкаев.
Ранее Рустам Танкаев в беседе с НСН дал свой прогноз по ценам на нефть до конца года.
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