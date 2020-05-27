Путин и саудовский принц договорились о выполнении сделки ОПЕК+
Президент Российской Федерации провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Как информирует пресс-служба Кремля, они пришли к согласию относительно дальнейшей координации в рамках сделки ОПЕК+.
В ходе обмена мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей, оба лидера отметили важность совместных усилий по достижению заявленных рамок ограничения объёмов добычи нефти. Речь идёт о договорённостях, достигнутых в апреле в формате «ОПЕК плюс».
Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд договорились о тесном взаимодействии по этому вопросу по линии министерств энергетики двух стран. Они также осудили другие актуальные темы двустороннего сотрудничества в контексте визита российского лидера в Эр-Рияд в октябре прошлого года.
Кроме того, президент РФ поздравил наследного принца Саудовской Аравии с мусульманским праздником Ураза-байрам, сообщается на официальном сайте Кремля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- Путин и саудовский принц договорились о выполнении сделки ОПЕК+
- Глава Удмуртии Бречалов подтвердил заражение COVID-19
- Путин назвал главные части нацплана по восстановлению экономики
- Путин призвал к упрощению регулирования «удаленки»
- Кадыров рассказал о своем праве заболеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru