В Суэцком канале рассосалась корабельная пробка

Все 422 судна, застрявшие в «пробке» из-за перегородившего транспортную артерию контейнеровоза Ever Given, уже прошли через Суэцкий канал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Рабиа.

Сотни кораблей ожидают очереди на проход через Суэцкий канал

«Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала», - сообщил он.

По словам Рабиа, разблокировать канал, сняв контейнеровоз с мели, удалось выполнить в рекордные сроки. Эту операцию он назвал достижением работников канала.

Чтобы ликвидировать «пробку» из скопившихся судов канал действовал круглосуточно. В субботу через него прошло 61 судно.

Напомним, контейнеровоз Ever Given, следовавший из КНР в нидерландский Роттердам, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала. По оценке Усамы Рабиа, убытки от блокировки движения по Суэцкому каналу могут достичь около миллиарда долларов. Об этом он заявил телеканалу Sada Elbalad.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
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