В Суэцком канале рассосалась корабельная пробка
Все 422 судна, застрявшие в «пробке» из-за перегородившего транспортную артерию контейнеровоза Ever Given, уже прошли через Суэцкий канал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации канала Усамы Рабиа.
«Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала», - сообщил он.
По словам Рабиа, разблокировать канал, сняв контейнеровоз с мели, удалось выполнить в рекордные сроки. Эту операцию он назвал достижением работников канала.
Чтобы ликвидировать «пробку» из скопившихся судов канал действовал круглосуточно. В субботу через него прошло 61 судно.
Напомним, контейнеровоз Ever Given, следовавший из КНР в нидерландский Роттердам, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала. По оценке Усамы Рабиа, убытки от блокировки движения по Суэцкому каналу могут достичь около миллиарда долларов. Об этом он заявил телеканалу Sada Elbalad.
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