В Суэцком канале рассосалась корабельная пробка

«Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала», - сообщил он.

По словам Рабиа, разблокировать канал, сняв контейнеровоз с мели, удалось выполнить в рекордные сроки. Эту операцию он назвал достижением работников канала.

Чтобы ликвидировать «пробку» из скопившихся судов канал действовал круглосуточно. В субботу через него прошло 61 судно.

Напомним, контейнеровоз Ever Given, следовавший из КНР в нидерландский Роттердам, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала. По оценке Усамы Рабиа, убытки от блокировки движения по Суэцкому каналу могут достичь около миллиарда долларов. Об этом он заявил телеканалу Sada Elbalad.