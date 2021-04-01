Ущерб от блокировки движения в Суэцком канале составил около $1 млрд

Убытки от блокировки движения по Суэцкому каналу севшим на мель контейнеровозом Ever Given могут достичь около миллиарда долларов. Об этом телеканалу Sada Elbalad заявил глава управления канала Усама Рабиа.

Названы возможные сроки расследования инцидента с контейнеровозом Ever Given

По словам Рабиа, в эту сумму входят финансовые потери от блокировки, а также расходы на снятие судна с мели, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Ever Given задержат до окончания расследования инцидента, напоминает RT.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из КНР в нидерландский Роттердам, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала. Предположительно судно отклонилось от курса из-за сильного ветра, напоминает РЕН ТВ.

Утром 29 марта контейнеровоз сняли с мели, судно начало движение на север с помощью буксиров, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:ПроисшествиеДвижениеСудно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры