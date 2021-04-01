Ущерб от блокировки движения в Суэцком канале составил около $1 млрд

По словам Рабиа, в эту сумму входят финансовые потери от блокировки, а также расходы на снятие судна с мели, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Ever Given задержат до окончания расследования инцидента, напоминает RT.

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из КНР в нидерландский Роттердам, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала. Предположительно судно отклонилось от курса из-за сильного ветра, напоминает РЕН ТВ.

Утром 29 марта контейнеровоз сняли с мели, судно начало движение на север с помощью буксиров, сообщает «Свободная пресса».

