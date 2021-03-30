Сотни кораблей ожидают очереди на проход через Суэцкий канал

По его словам, корабли находятся как на северном, так и на южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере. Рабиа отметил, что к утру 30 марта планируется провести 113 кораблей в обоих направлениях. По предварительным данным, пробки из кораблей устранят за три дня. Для этого все службы и судовые команды готовы к круглосуточной работе.

Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.

