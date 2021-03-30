Сотни кораблей ожидают очереди на проход через Суэцкий канал

В очереди к Суэцкому каналу стоят 422 судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации сооружения Усама Рабиа.

Руководство Суэцкого канала считает его блокировку случайностью

По его словам, корабли находятся как на северном, так и на южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере. Рабиа отметил, что к утру 30 марта планируется провести 113 кораблей в обоих направлениях. По предварительным данным, пробки из кораблей устранят за три дня. Для этого все службы и судовые команды готовы к круглосуточной работе.

Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
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