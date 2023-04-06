В США заявили, что власти не признают созданный ими финансовый кризис
Власти США спровоцировали финансовый кризис, однако отказываются это признавать. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.
Моррис напомнил, как Федеральная резервная система признала приближение рецессии, при этом заявляя, что банки страны в безопасности, пишет Ura.ru.
«Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы ... опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому"», — подчеркнул журналист.
Как отметил Моррис, Соединенные Штаты столкнулись с крахом банков и финансовым кризисом, который произошел по вине президента США Джо Байдена. Однако власти страны не хотят признавать проблему, указывает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru