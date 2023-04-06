В США заявили, что власти не признают созданный ими финансовый кризис

Моррис напомнил, как Федеральная резервная система признала приближение рецессии, при этом заявляя, что банки страны в безопасности, пишет Ura.ru.

«Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы ... опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому"», — подчеркнул журналист.

Как отметил Моррис, Соединенные Штаты столкнулись с крахом банков и финансовым кризисом, который произошел по вине президента США Джо Байдена. Однако власти страны не хотят признавать проблему, указывает телеканал 360.

