Экономике США предрекли крах из-за ослабления доллара
США столкнутся с самым масштабным экономическим кризисом в своей истории. Такое мнение в эфире телеканала CNN высказал обозреватель Фарид Закария.
К финансовой катастрофе США приведет снижение значимости доллара на мировых рынках, полагает эксперт. Аналитик отметил, что Россия и Китай стремятся снизить свою зависимость от американской валюты.
Закария обратил внимание, что доллар продолжает слабеть, хотя в предыдущие кризисы его позиции укреплялись.
Обозреватель раскритиковал финансовую политику Белого дома, которая привела к росту государственного долга в пять раз за последние 20 лет. Вашингтон привык сорить деньгами, констатировал аналитик.
Вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл ранее заявил о «потерянном десятилетии» для мировой экономики. Он указал на замедление темпов роста ВВП, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- La Stampa: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны
- Белый дом выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть
- Кинцевич: НАТО может ввести войска на Украину
- СМИ: В Баку депутата обстреляли из автомата
- Экономике США предрекли крах из-за ослабления доллара
- СМИ: Четыре человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Крыму
- Белый дом: Байден доверяет расследованиям Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»
- СМИ: Полиция в Париже задержала 27 протестующих
- Спикер Рады Стефанчук: Украина не может сражаться до изнеможения
- Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru