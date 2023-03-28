Экономике США предрекли крах из-за ослабления доллара

К финансовой катастрофе США приведет снижение значимости доллара на мировых рынках, полагает эксперт. Аналитик отметил, что Россия и Китай стремятся снизить свою зависимость от американской валюты.

Закария обратил внимание, что доллар продолжает слабеть, хотя в предыдущие кризисы его позиции укреплялись.

Обозреватель раскритиковал финансовую политику Белого дома, которая привела к росту государственного долга в пять раз за последние 20 лет. Вашингтон привык сорить деньгами, констатировал аналитик.

Вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл ранее заявил о «потерянном десятилетии» для мировой экономики. Он указал на замедление темпов роста ВВП, передает НСН.

