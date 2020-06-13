В США заговорили о крахе доллара

«Неправомерные привилегии» доллара закончатся на фоне его ослабления из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

Экономист предупредил об изменении валютного баланса в любой момент из-за дефицита внутренних сбережений в США.

По мнению эксперта, после стабилизации экономического кризиса американская валюта упадет на треть – на 35 процентов, сообщает Газета. ru

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что говорить о перемене тренда в динамике курса рубля рано.

«Если это связано с падением цен на нефть, то это вполне объяснимая история. Чем ниже цены на нефть, тем крепче курс рубля привязан к их колебаниям, что объясняется бюджетным правилом. Макроэкономическая ситуация не меняется, так что это вопрос цен на нефть, что будет с ними. Этого не знает никто. Поэтому никто не может сказать, что будет с курсом рубля», - сказал эксперт.

