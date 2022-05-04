Французов предупредили о новом повышении цен на топливо
Во Франции ожидается новое повышение цен на топливо при введении запрета на импорт российской нефти в страны Евросоюза. Об этом заявил президент отделения дистрибьюторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс в эфире радиостанции France info.
«Без поставок 20% российской нефти нам не обойтись», - сказал Пусс.
При этом он отметил, что сейчас идет работа по поиску альтернатив российской нефти.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что Франция, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе.
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