В США создали замену российскому ракетному двигателю РД-180

Сроки второй поставки силовой установки запланированы на конец июля.

В качестве альтернативы РД-180 в США создают носитель Vulcan. Новый ВЕ-4 планируют использовать на первой ступени, уточняет RT.

Российские ракетные двигатели РД-180 США используют для оснащения ракет семейства Atlas.

Напомним, в 2015 году на фоне введения антироссийских санкций конгресс США запретил закупать в России РД-180. Однако, Вашингтон был вынужден вернуться к российским силовым установкам, потому что не смог найти им замену.

Поставки РД-180 в США Россия осуществляет с 1999 года. НПО «Энергомаш» произвел для Соединенных Штатов 116 ракетных двигателей.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН объяснил закупку российских РД Соединенными Штатами экономическим прагматизмом и развеял миф о зависимости США от российских силовых установок.

«Двигатель – сложный элемент, долго разрабатывать. Когда этот контракт заключался, еще в 1990-х годах, в нем оговаривалось, что Россия должна поставить документацию по этому двигателю и развернуть производство этих двигателей для пусков в интересах Пентагона. Россия полную документацию по этому двигателю поставила в Соединенные Штаты, производство развернули. Но американцы его законсервировали, потому что посчитали, что нецелесообразно производить несколько двигателей в год, гораздо дешевле покупать их в России. Так что никаких сложностей у американцев не возникнет, если у кого-то здесь придет в голову отказаться от их поставок. Мы сами себя обманываем», - заключил Ионин.

