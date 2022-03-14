Экономист: Запад не выживет без российских удобрений и металлов

Экономист уточнила, что речь идет об удобрениях, нехватка которых может разбалансировать продовольственный рынок в мире и Европе. На этом фоне возможен дефицит и подорожание продуктов.

Россия входит в первую пятерку ведущих производителей удобрений и экспортирует две трети своей продукции, пишет Газета.ру.

Кроме того, Запад не сможет обойтись без российских металлов, отметила экономист. На РФ приходится около 10–12% мирового экспорта никеля, 13% — титана, 40% — палладия, пишет РИА ФАН.

Максакова уточнила, что палладий используется в катализаторах для очистки выхлопных газов, поэтому запрет на его экспорт может негативно сказаться на европейском автомобилестроении. В свою очередь, запрет на экспорт никеля и кобальта повысит издержки производства электромобилей.

