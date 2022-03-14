Экономист: Запад не выживет без российских удобрений и металлов
Западные страны не могут обойтись без ряда товаров российского экспорта, отказ от них может привести к негативным последствиям. Об этом рассказала и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н.Ливенцева МГИМО Мария Максакова в беседе с агентством «Прайм».
Экономист уточнила, что речь идет об удобрениях, нехватка которых может разбалансировать продовольственный рынок в мире и Европе. На этом фоне возможен дефицит и подорожание продуктов.
Россия входит в первую пятерку ведущих производителей удобрений и экспортирует две трети своей продукции, пишет Газета.ру.
Кроме того, Запад не сможет обойтись без российских металлов, отметила экономист. На РФ приходится около 10–12% мирового экспорта никеля, 13% — титана, 40% — палладия, пишет РИА ФАН.
Максакова уточнила, что палладий используется в катализаторах для очистки выхлопных газов, поэтому запрет на его экспорт может негативно сказаться на европейском автомобилестроении. В свою очередь, запрет на экспорт никеля и кобальта повысит издержки производства электромобилей.
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