В США рассказали о рекордном увеличении доходов России от нефти и газа из-за санкций
Нефтегазовые доходы России, несмотря на призванные нанести ущерб экономике санкции, достигли нового рекордного уровня. Об этом заявил аналитик Роберт Рапир.
Эксперт в своей статье для американского портала OilPrice привел данные специалиста Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым доходы Москвы от нефти и газа в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. В марте Россия получила 1,2 трлн от продажи энергоресурсов, отмечает РЕН ТВ. За четыре месяца РФ уже получила 50% запланированных на текущий год нефтегазовых доходов.
Рапир подчеркивает, что с введением ограничений на российскую нефть доступное предложение на рынке сырья сильно сократится. Если Россия будет продавать ресурсы странам, которые не захотят соблюдать санкции, то получит выгоду из-за скачка стоимости нефти, пишет Газета.ру.
«Хотя США прекратили покупать российскую нефть, проблема остается в том, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров. Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не подняв цены на нефть намного выше — возможно, до $200 за баррель», — указывает эксперт.
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