В США признали наличие трудностей с конфискацией активов России

Как отметила представитель Вашингтона, власти продолжат активно обсуждать с союзниками, партнерами, членами Конгресса дальнейшие шаги с целью «прекращения российской агрессии» и возмещения Москвой «нанесенного ущерба».

«Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно», — указала Жан-Пьер, говоря о конфискации замороженных активов.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что изъять заблокированные средства РФ «не так просто, как может показаться».

Ранее эксперты допустили, что часть резервов Банка России в объеме около $300 млрд, замороженных на Западе, может надолго «зависнуть» в этом состоянии.

