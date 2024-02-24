В США признали наличие трудностей с конфискацией активов России
Администрация США сталкивается с затруднениями при попытках обеспечить изъятие замороженных на Западе российских активов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
Как отметила представитель Вашингтона, власти продолжат активно обсуждать с союзниками, партнерами, членами Конгресса дальнейшие шаги с целью «прекращения российской агрессии» и возмещения Москвой «нанесенного ущерба».
«Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно», — указала Жан-Пьер, говоря о конфискации замороженных активов.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что изъять заблокированные средства РФ «не так просто, как может показаться».
Ранее эксперты допустили, что часть резервов Банка России в объеме около $300 млрд, замороженных на Западе, может надолго «зависнуть» в этом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru