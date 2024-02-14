Эксперты: Замороженные активы РФ могут остаться надолго недоступными

Часть резервов Центробанка России в объёме около 300 миллиардов долларов, которая уже почти два года остается замороженной в западных странах из-за спецоперации на Украине, может надолго «зависнуть» в таком состоянии. Этого не исключили эксперты, опрошенные AIF.RU.

Так, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Фёдор Лукьянов выразил уверенность, что Центробанк уже не сможет без потерь в обозримом будущем вернуть свои резервы. По его оценке, сделать это можно будет только после комплексного урегулирования отношений с США и создания нового формата системы безопасности в Европе.