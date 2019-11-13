В США повысили прогноз на цену нефти Brent
Минэнерго США в ежемесячном краткосрочном прогнозе повысило прогноз по стоимости нефти марки Brent. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по итогам 2019 года прогноз вырос с $63,37 за баррель до $63,59, а на следующий год - с $59,93 до $60,1. Согласно ведомству, рост цены обеспечивается за счет снижения опасений замедления роста мировой экономики.
В Минэнерго также считают, что в 2020 году цена будет ниже за счет накопления запасов нефти в первой половине года.
Ранее сообщалось, что российская нефть названа одной из самых дорогих в мире. По данным аналитиков саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, ее себестоимость держится на уровне $40 за баррель.
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