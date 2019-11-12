Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

Российская нефть названа одной из самых дорогих в мире, сообщает Ura.ru. По данным аналитиков саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, ее себестоимость держится на уровне 40 долларов за баррель.

Специалисты также сообщили, что стоимость добычи нефти в России сейчас превышает даже американскую нефть, которая добывается в Мексиканском заливе. Газета.ру также сообщает, что дороже оказалась только добыча этого топлива в Казахстане. Там стоимость сырья составляет от 46 до 51 доллара за баррель. Также превышают по стоимости сухопутные месторождения Соединенных Штатов Америки - 49 долларов, а также в Азербайджане, Индии и Китае, где стоимость добычи нефти составляет от 55 до 60 долларов за баррель.

Life.ru поясняет, что данные Saudi Aramco приближены к реальной оценке российских властей, однако несколько превышают ее. Кроме того, поясняется, что большую часть себестоимости российской нефти образуют налоги.

Ранее стало известно, что крупнейшие нефтяные компании России намереваются обратиться к президенту страны Владимиру Путину с жалобой на предложение Минфина о введении налога на добычу попутного нефтяного газа. Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, что попытка Минфина ввести дополнительный налог не выдерживает критики.

