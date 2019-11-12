Размытое понятие. Какова истинная цена нефти

Специалисты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подсчитали, во сколько обходится добыча углеводородного сырья в разных странах. Выяснилось, что непосредственно в самой Саудовской Аравии и Кувейте добыть баррель нефти обходится примерно в 17 долларов. Нефтедобыча в этих странах признана самой дешевой.

А вот Россия является одной из самых дорогих в этом аспекте стран мира - 42 доллара на суше, а морским способом - уже 44 доллара.

Это цифры последних часов и от саудовской компании. Еще в 2016 году тогдашний замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил, что себестоимость добычи нефти в нашей стране составляет два доллара за баррель. Но член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что в данном случае речь шла только об операционных затратах.

«Данное заявление я не могу назвать высокопрофессиональным. Себестоимость добычи – это очень размытое понятие. Для элементов себестоимости добычи есть совершенно чёткие и общепринятые названия. В случае, о котором говорит замглавы Минэнерго, речь идёт об операционных затратах на добычу нефти, то есть об одной из составляющих себестоимости её добычи. Что касается других составляющих — капитальных затрат на разведку и обустройство нефтяных месторождений, то у "Роснефти" они составляют 4,1 доллара. Обслуживание кредитов — третьей составляющей себестоимости добычи —это совершенно отдельная тема», — заявил собеседник НСН.

В Минэнерго тогда уточнили, что себестоимость добычи нефти в России составляет 3-6 долларов за баррель, а с учётом расходов на транспортировку и бурение — до 15-16 долларов.

А уже в феврале нынешнего года замминистра энергетики Павел Сорокин назвал иные цифры. По его словам, себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги».

Эксперты РБК утверждают, что самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, с учетом действующих льгот себестоимость их разработки оценивается в $50–55 за баррель.

Как заявил НСН Рустам Танкаев, у России уже имеются технологии, которые позволяют обеспечить нефтедобычу при ослаблении несущей способности арктических фундаментов.

«В условиях Ямала, там, где есть большие прослойки жильного льда в многолетних мерзлых породах, изменения будут очень серьезные. После оттаивания льдов может увеличиться поверхность мелкого шельфа. Значительная часть Ямала может уйти под воду, но на небольшие глубины. Все это – посильные технические задачи, которые потребуют дополнительных, но не значительных затрат. Это уже делается. Технологические приемы, которые применяются, не дороги», - отметил эксперт.