Размытое понятие. Какова истинная цена нефти
Эксперты НСН и чиновники Минэнерго разошлись в оценках себестоимости добычи нефти.
Специалисты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подсчитали, во сколько обходится добыча углеводородного сырья в разных странах. Выяснилось, что непосредственно в самой Саудовской Аравии и Кувейте добыть баррель нефти обходится примерно в 17 долларов. Нефтедобыча в этих странах признана самой дешевой.
А вот Россия является одной из самых дорогих в этом аспекте стран мира - 42 доллара на суше, а морским способом - уже 44 доллара.
Это цифры последних часов и от саудовской компании. Еще в 2016 году тогдашний замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил, что себестоимость добычи нефти в нашей стране составляет два доллара за баррель. Но член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что в данном случае речь шла только об операционных затратах.
«Данное заявление я не могу назвать высокопрофессиональным. Себестоимость добычи – это очень размытое понятие. Для элементов себестоимости добычи есть совершенно чёткие и общепринятые названия. В случае, о котором говорит замглавы Минэнерго, речь идёт об операционных затратах на добычу нефти, то есть об одной из составляющих себестоимости её добычи. Что касается других составляющих — капитальных затрат на разведку и обустройство нефтяных месторождений, то у "Роснефти" они составляют 4,1 доллара. Обслуживание кредитов — третьей составляющей себестоимости добычи —это совершенно отдельная тема», — заявил собеседник НСН.
В Минэнерго тогда уточнили, что себестоимость добычи нефти в России составляет 3-6 долларов за баррель, а с учётом расходов на транспортировку и бурение — до 15-16 долларов.
А уже в феврале нынешнего года замминистра энергетики Павел Сорокин назвал иные цифры. По его словам, себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги».
Эксперты РБК утверждают, что самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, с учетом действующих льгот себестоимость их разработки оценивается в $50–55 за баррель.
Как заявил НСН Рустам Танкаев, у России уже имеются технологии, которые позволяют обеспечить нефтедобычу при ослаблении несущей способности арктических фундаментов.
«В условиях Ямала, там, где есть большие прослойки жильного льда в многолетних мерзлых породах, изменения будут очень серьезные. После оттаивания льдов может увеличиться поверхность мелкого шельфа. Значительная часть Ямала может уйти под воду, но на небольшие глубины. Все это – посильные технические задачи, которые потребуют дополнительных, но не значительных затрат. Это уже делается. Технологические приемы, которые применяются, не дороги», - отметил эксперт.
Со страниц мировых СМИ компания Saudi Aramco не сходила несколько недель после атаки дронов. Саудиты полагают, что за провокацией стоит Иран.
Как предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН, Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
«Саудовской Аравии это очень выгодно, потому что под видом этого инцидента, хотя быть может, он и был, страна сократила в два раза добычу. Весь мир очень быстро проест весь запас и цены на нефть повысятся, а стране это важно и выгодно компании Saudi Aramco, которая готовится к выходу на биржу. Возможно, что они придумали такой путь. Не исключаю, то история с атакой на НПЗ – это часть целенаправленной стратегии», – предположил Игорь Юшков.
Согласно выводам саудовских экспертов, добывать нефть в Казахстане, США, Анголе, Азербайджане, Индии и КНР будет дороже, чем в России.
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