В США оправдываются за отсутствие поставок зерна нуждающимся странам

«Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что практически всё зерно, вывозимое из украинских портов, было направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза, и допустил возможность ограничения вывоза зерна с Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

