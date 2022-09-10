В США оправдываются за отсутствие поставок зерна нуждающимся странам

Поставки пшеницы из Украины в рамках продуктовой сделки идут на мировые рынки. Это, в свою очередь, увеличивает объемы предложения, подчеркнул координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен в ответ на заявления России об отсутствии снабжения зерновыми беднейших стран.

Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна

«Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объёмы глобального предложения и даёт возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что практически всё зерно, вывозимое из украинских портов, было направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза, и допустил возможность ограничения вывоза зерна с Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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