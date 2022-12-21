В США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Западные страны планируют обсудить дальнейшее снижений предельной цены на нефть из России. Об этом заявила первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Запреты с нюансами»: Чем ответит Россия на введение потолка цен на нефть

По словам замминистра, государства, поддержавшие инициативу о потолке цен, обсудят ужесточение мер.

«Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути у российской цепочки поставок и способности производить оружие», — рассказала Адейемо в интервью Reuters.

Лимит цен на российскую нефть начал действовать с 5 декабря, инициатива предусматривает установление цен на российское сырье на уровне не выше $60 за баррель. Москва заявляла, что не примет подобные ограничения. Кроме того, в Кремле анонсировали ответные меры на введенные Западом ограничения, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАРоссияНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры