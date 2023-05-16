В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России

Европа в будущем может полностью отказаться от нефти из России, но Москва при этом найдет новый рынки сбыта, заявил американский инвестор Джим Роджерс, передает РИА Новости.

По его словам, в таком случае Россия все равно продаст свою нефть, потому что найдутся другие покупатели.