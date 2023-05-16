В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России

Европа в будущем может полностью отказаться от нефти из России, но Москва при этом найдет новый рынки сбыта, заявил американский инвестор Джим Роджерс, передает РИА Новости.

По его словам, в таком случае Россия все равно продаст свою нефть, потому что найдутся другие покупатели.

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Ранее Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Предлагается сделать исключение для Венгрии, Чехии и Словакии.

Венгрия и Сербия не планируют отказываться от российских нефтяных поставок, однако вынуждены терпеть из-за этого колоссальное давление. Об этом «Радиоточке НСН» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости
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